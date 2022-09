Ap under 20 prosent på nok en måling – borgerlig flertall

Beskjeden fra velgerne til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er at de ikke er fornøyde.

NTB

Arbeiderpartiet faller 3 prosentpoeng til bare 19,2 prosent på Norfaktas partimåling i september. Så lavt har de kun vært målt en gang før siden 2008.

På NRK og Aftenpostens partimåling denne uken fikk Ap 19,6 prosent.

Høyre står på stedet hvil med en oppslutning på 28,7 prosent på Nationens og Klassekampens nye måling. Senterpartiet faller 0,7 prosentpoeng til 6,5 prosent.

Valgforsker Åsta Dyrnes Nordø ved Norce i Bergen, sier det handler om regjeringsslitasje.

Ekstraordinært

– Når Ap er under 20 prosent og Sp er halvert i oppslutning siden valget, er det en tydelig beskjed fra velgerne om at de ikke er fornøyde, sier Nordø til Nationen.

Hun sier regjeringsslitasje er vanlig, men mener velgerflukten vi ser nå, er ekstraordinær.

– Det er noe med omfanget av kriser som preger det norske samfunnet. Under coronaen støttet folk opp under den daværende regjeringens håndtering av krisen. Situasjonen rundt de høye strømprisene blir av mange opplevd som delvis ønsket politikk, eller ønsket politikk over tid, sier Nordø.

Hårfint borgerlig flertall

Hadde denne partimålingen vært valgresultatet, ville de to regjeringspartiene til sammen fått 48 representanter på Stortinget, mot dagens 76. Likevel er det borgerlig flertall med hårfin margin med 86 mandater til de fire borgerlige partiene, Venstre, KrF, Frp og Høyre.

Partienes oppslutning (endring fra forrige måned i parentes):

Høyre 28,7(-), Ap 19,2 (-3) Rødt 6 (-0,4), Frp 14,1 (+0,8), Sp 6,5 (-0,7), SV 9,2 (+0,7), Venstre 4,6 (+0,9), MDG 4 (-0,1), KrF 3,7 (+0,8) og andre partier 3,9 prosent (+0,9).

Undersøkelsen er gjennomført 6. og 7. september 2022 av Norfakta på oppdrag for Nationen og Klassekampen. 1003 personer ble spurt. Feilmarginen er inntil 3,1 prosent.