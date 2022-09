Forbrukerrådet: Ny bransjenorm for ikke-digitale bankunder går ikke langt nok

NTB

En ny bransjenorm pålegger norske banker å tilby analoge banktjenester, men Forbrukerrådet mener normen ikke er streng nok.

Bransjenormen utarbeidet av Finans Norge pålegger bankene å ha et minimumstilbud for ikke-digitale kunder. Den sier blant annet at banken skal ha et tilbud til kunder som gjør det mulig å få kontoinformasjon, betale regninger og overføre penger uten hjelp av digitale løsninger.

Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, sier til Aftenposten at hun mener bransjenormen ikke går langt nok.

– Vi opplever den nye bransjenormen som veldig forsiktig, nesten litt slapp, sier hun.

Hun påpeker at det er noen banktjenester bransjenormen ikke sier noe om.

– Det er helt grunnleggende ting, som for eksempel å låne penger, sette penger på konto og rett til bankkort.

Forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge sier de i første omgang har lagt vekt på de viktigste banktjenestene.

– Som å overføre penger og betale regninger. Bransjenormen kan bli utvidet etter hvert, forteller hun.