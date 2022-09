Flere biler brant i Kristiansand

NTB

Brannene i fire biler i et boligområde i Kristiansand er slukket. En person sjekkes av helsepersonell etter muligens å ha pustet inn noe røyk.

Politiet fikk melding om bilbrannene ved Jærnesheia et stykke nord for Kristiansand sentrum fredag klokken 15.45.

– Det er meldt at det brenner i fire biler. Mye røyk i området. Ikke fare for spredning til hus, skrev Agder-politiet på Twitter.

Litt før klokken 16.30 opplyste politiet at brannene i bilene var slukket, og at én person ble sjekket av helsepersonell etter at vedkommende muligens hadde pustet inn noe røyk.

– Det har brent i fire biler midt inne i boligområdet. Det er ukjent hvordan dette startet. Da brannvesenet kom fram, var det full fyr i alle fire bilene, sier politiets innsatsleder på stedet, Ole Strandhagen, til Fædrelandsvennen.