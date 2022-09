Advarer mot strømtips: Ikke rør varmtvannsberederen

Å justere temperaturen på varmtvannsberederen kan få konsekvenser, og det er langt fra sikkert at du i det hele tatt vil spare noe på strømmen.

Strømprisene er ventet å stige enda mer ut over høsten. Da kan det være fristende å ty til alle triks i boka for å spare strøm. Men eksperter advarer mot spesielt ett; varmtvannsberederen.

En rekordtørr sommer i sør, krig og energikrise på kontinentet og «forhatte» strømkabler ut av landet. Strømkrisen i Sør-Norge er ventet å bli enda verre når kulda setter inn.

Blant de største strømtyvene finner man oppvarming av bolig og vann. I høst kan en dusj på «feil» tidspunkt koste opp mot 50 kroner. Ifølge huseierne.no kan man anslå at 15-20 prosent av strømforbruket går til oppvarming av varmtvann.

Ikke tukle med varmtvannsberederen

Selv om det er mange gode tips til å redusere strømforbruket, så advarer Informasjonskontoret for farge og interiør (IFI) i en pressemelding mot å tukle med varmtvannsberederen. For å skru ned eller av varmtvannsberederen i de dyreste periodene kan fort koste mer enn det smaker.

– Energibesparelsen ved å skru denne av i en periode er lav, sammenlignet med energien som må til for å varme det opp på nytt. Det vil sannsynligvis koste mer å skru den av i korte perioder, fordi det å opprettholde temperatur gir vesentlig mindre strømforbruk enn å varme 200 eller 300 liter vann fra bunnen av, sier Frank Olsen, administrerende direktør i Rørkjøp i pressemeldingen.

Risikerer legionella

Han advarer sterkt mot å skru ned temperaturen på varmtvannsberederen.

–­­­­ Det anbefales ikke, advarer Olsen.

Dette er på bakgrunn av at man ikke må risikere å bevege seg inn i faresonen for legionella.

Legionella er en bakteriesykdom, som kan føre til alvorlig lungebetennelse. Legionellabakterien overføres gjennom å puste inn små vanndråper (aerosoler), og legionærsykdom kan være vanskelig å skille fra andre lungebetennelser.

Minst 70 grader

Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at vannet i varmtvannsberedere bør holde minst 70 grader for å forebygge risiko for legionellasmitte.

Dersom varmtvannsberederen har vært skrudd av i kortere eller lengre tid, må det ikke brukes vann derfra til dusjing før vanntemperaturen har nådd opp til 70 grader igjen, skriver Folkehelseinstituttet

I løpet av 2022 har det også kommet såkalte smarte varmtvannsberedere, som sikrer at tanken bruker strøm når den er billigst, uten fare for legionellaoppblomstring. Slike smartberedere, som OSO Charge og Høiax Connect koster en god slump penger, men det er mulig å søke Enova om inntil 5000 kroner i støtte.