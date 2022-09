The Economist mener Norges økte inntekter som følge av Ukraina-krigen er «pinlig»

Ifølge The Economist vil Norge sitte igjen med over 200 milliarder dollar i inntekter i året som følge av olje-, gass- og strøminntekter som følge av Ukraina-krigen. Les mer Lukk

NTB

Med et bilde av et stort pengeskap og med overskriften «Norges profitt på krig i Europa er pinlig» tar The Economist et kraftig oppgjør med Norge.