Kongsberg Gruppen har mottatt storbestilling fra USA

NTB

Kongsberg Gruppen har mottatt en bestilling for «Naval Strike Missile» (NSM) verdt 328 millioner kroner fra et amerikansk selskap.

Selskapet Raytheon Missiles amp; Defence er hovedleverandør til den amerikanske marinen (US Navy), skriver Kongsberg Gruppen i en pressemelding.

– Vi ser nå at volumet på de årlige bestillingene fra US Navy øker kraftig. Dette skaper arbeidsplasser og behov for økt produksjonskapasitet, både hos oss og våre underleverandører, sier Øyvind Kolset i Kongsberg Gruppen.

NSM er en sjømålsmissil og kryssermissil som blir produsert av Kongsberg Defence amp; Aerospace.