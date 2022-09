Oslo Pride ut på gatene igjen med regnbuetog

Pride-paraden i Oslo sentrum i fjor. I år ble den avlyst. Lørdag arrangerer Oslo Pride regnbuetog. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Drøyt to og en halv måned etter at to personer ble drept og Oslo Pride-paraden avlyst, skal et regnbuetog kaste glans over gatene i en ny markering.