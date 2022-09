Flere studenter sier de har brukt narkotika

NTB

Tre av ti studenter sier at de har brukt narkotika, og fire av ti viser risikofylt eller skadelig alkoholbruk.

Det kommer fram i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) som ble lagt fram torsdag. De siste årene har det vært en betydelig økning i andelen studenter som rapporterer å ha brukt narkotika, skriver Khrono.

Andelen som oppgir at de har brukt narkotika, har steget fra 23 prosent i 2010 og 2014 til 30 prosent i 2022. 21 prosent av studentene oppgir at de har brukt narkotika i løpet av det siste året. Cannabis er det klart mest utbredte narkotiske stoffet.

Samtidig er det fortsatt en høy andel studenter, hele 41 prosent, som viser risikofylt eller skadelig alkoholbruk. Denne andelen har vært relativt stabil de siste årene.

Nesten halvparten av studentene, 49 prosent, opplever at det drikkes for mye i studentmiljøet. 18 prosent av studentene oppgir at de har latt være å delta på studentarrangementer fordi det drikkes for mye alkohol.