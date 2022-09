Norske strømkunder betalte 107 milliarder mer for strøm første halvår

NTB

Frp fnyser av regjeringens strømstøtte. Partiet mener dagens kraftpriser er en gigantisk skatteøkning.

Kraftnæringen fikk inn 107 milliarder kroner mer for strøm første halvår i år enn første halvår i fjor, skriver Aftenposten.

Det viser tall Frp har hentet inn fra SSB om omsetningen i kraftnæringen.

Norske strømkunder betalte 214 milliarder kr for strøm første halvår 2022, før strømstøtten slår inn. For første halvår 2021 – som også var et dyrere strømår enn normalt – er summen 107 milliarder, altså halvparten.

De ekstra strømutgiftene første halvår utgjør mer enn dobbelt så mye som regjeringens strømstøtte er beregnet til å koste i hele 2022, som er 41 milliarder kroner.

– Tallene viser hvilken enorm inndragning i kjøpekraft og lønnsomhet for bedrifter som strømpriskrisen medfører, sier Frps Marius Arion Nilsen til Aftenposten.

Nilsen omtaler tallene som «tidenes skatteøkning». Frp mener staten bør dekke 100 prosent av regningen over 50 øre per kilowattime.