Sogneprest pågrepet for å ha kjøpt nakenbilde av 14-åring

NTB

En sogneprest ble i slutten av august pågrepet etter at det ble oppdaget at han kjøpte et nakenbilde av en 14 år gammel jente fra Bergen.

Sognepresten har det overordnede ansvaret for et prestegjeld på en annen kant av landet, skriver Bergensavisen.

14-åringen skal via internett ha fått penger for et nakenbilde av seg selv. Da det ble oppdaget, ble det slått alarm, og det viste seg at det var sognepresten som var kjøperen.

I avhør erkjente sognepresten straffskyld etter siktelsen og for forholdet som gjelder den fornærmede 14-åringen. Han samarbeider godt ved etterforskningen av saken, får BA opplyst. Påtaleansvarlig for etterforskningen, politiadvokat Christine Bonnegolt, bekrefter overfor BA at den siktede nylig ble varetektsfengslet i to uker.

Politiet utelukker ikke at det kan være flere fornærmede, og etterforskere går nå gjennom beslaglagt datamateriale.