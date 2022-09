Norge gir mer våpen til Ukraina – har sendt 160 Hellfire-missiler

NTB

Norge har sendt et nytt norsk våpensystem til Ukraina i form av Hellfire-missiler. Utstyret er allerede på plass og i ferd med å bli tatt i bruk.

– Denne krigen ser ut til å vare lenge, dessverre. Så lenge Ukraina er villig til å kjempe, så må vi støtte dem. Det er vårt grunnleggende syn, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til VG.

Han er på et møte i Ramstein i Tyskland med kollegaer fra rundt 40 land i gruppen som støtter Ukraina militært. Vestlige land er samlet i Ramstein for å koordinere videre donasjoner og militær støtte til Ukraina.

Våpensystemet Hellfire fra Norge, som nå er på plass i Ukraina, ble opprinnelig anskaffet til Kystjegerkommandoen.

Testet og klargjort

Forsvaret er i ferd med å fase ut dette systemet nå. Rekkevidden er fra 500 til 11.000 meter. Leveransen omfatter om lag 160 missiler, samt utstyr til utskyting og ildledning.

Norske instruktører har lært opp ukrainske soldater i bruken av våpenet. Forsvaret har testet og klargjort missilene og utstyret.

– Dette er et våpen som Ukraina har etterspurt, og som vil være svært nyttig i deres kamp mot invasjonsstyrkene fra Russland. Missilene er relativt enkle å operere, og kan brukes både mot både sjømål og bakkemål, sier Gram i en pressemelding.

Faset ut

Ifølge Gram har Norge hittil gitt utstyr som er faset ut eller i ferd med å bli faset ut fra det norske forsvaret.

– Et stort tema på dagens møte er direkte anskaffelser fra forsvarsindustrien, etter hvert som man ikke lenger kan gi fra egne lagre. Nå gires det veldig opp i industrien for å klare å levere, sier Gram til VG.

Han sier at forsvarsledelsen i Ukraina er på plass på møtet i Ramstein for å oppdatere om behovene de har for militær støtte.

– Kort sagt ønsker de mer av alt, sier Gram.