DN: SAS må vente på livsviktig brofinansiering

SAS ønsker å låne 700 millioner dollar, omkring sju milliarder kroner, av Apollo for å betale løpende regninger mens rettsprosessen pågår.

NTB

Rettshøringen som skulle ta for seg brofinansieringen SAS er avhengig av for å komme gjennom Chapter 11-prosessen, endte med at dommeren satte foten ned.