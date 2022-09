Høyre vil ikke vente for lenge med innføre EUs energipakke

NTB

Høyres Nikolai Astrup advarer mot svært negative konsekvenser om regjeringen ikke gjør EUs nye energipakke til norsk lov.

Den fjerde energimarkedspakken fra EU er nå til vurdering hos regjeringen. Energipolitisk talsperson i Høyre Nikolai Astrup sier til Klassekampen at pakken må bli norsk lov og at det er viktig at vi ikke venter for lenge med det.

– Om vi i fellesskap skal klare å få balanse i energimarkedet og håndtere den krisen som vi står i nå, så er det viktig å få dette igjennom, sier Astrup.

– Energimarkedspakken består av flere viktige deler, og mye av det er det i norske interesser å få innført, mener han.

I Klassekampen tirsdag sa Senterpartiets Per Martin Sandtrøen at Sp ikke kan sitte i en regjering som innfører pakken.

Astrup mener at Senterpartiet tar feil, og at motstanden deres i ganske stor grad er basert på misforståelser.

– Det er mange misforståelser om hvilken rolle denne pakkene har, særlig tilknyttet energibyrået Acer. Det er hevet over tvil at Acer ikke vil kunne gripe inn i om vi skal bygge utenlandskabler eller om et kraftverk skal bli bygd ut eller ikke, sier Astrup.

Sp vil at Norge skal bruke vetoretten for å hindre at pakken blir norsk lov gjennom EØS-avtalen. Det synes ikke Astrup er en god idé.

– Om man bruker vetoretten, så risikerer vi at hele rettsområdet blir satt ut av spill, og på energiområdet inkluderer det gasseksporten fra Norge. Det er jo virkelig ikke i norsk interesse om vi ikke kan eksportere strøm til Europa.