Oljefondet kaster ut tobakk- og cannabisselskaper

NTB

Norges Bank har besluttet å utelukke ni selskaper fra Statens pensjonsfond utland, kjent som oljefondet.

Norges Banks hovedstyre har besluttet å utelukke de fire cannabisselskapene Aurora Cannabis Inc, Canopy Growth Corp, Cronos Group Inc og Tilray Brands Inc, med bakgrunn i at fondet ikke skal være investert i selskaper som produserer cannabis til rusformål, heter det i en melding fra oljefondet sent onsdag kveld.

Hovedstyret har også besluttet å utelukke tobakksselskapene Scandinavian Tobacco Group A/S, Eastern CO SAE og Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT fordi fondet ikke skal være investert i selskaper som produserer tobakk eller tobakksvarer.

Til slutt har hovedstyret besluttet å utelukke selskapene NHPC Ltd og Young Poong Corp på grunn av uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlige miljøskader.

Alle beslutningene er basert på råd fra Etikkrådet i vår.