Nok en blytung dag på Oslo Børs

NTB

Hovedindeksen på Oslo Børs endte onsdag på 1.179,27 poeng, en nedgang på 2,3 prosent.

Dermed fortsatte nedgangen fra tirsdag, da indeksen falt 3,3 prosent, noe som medførte den verste børsdagen siden 24. januar.

Opec+-kartellet varslet mandag at de reduserer oljeproduksjonen, samtidig som Russland søndag stengte gasstilførselen til Europa på ubestemt tid. Onsdag ettermiddag ble et fat nordsjøolje omsatt for litt over 90 dollar fatet, en nedgang på 2,8 prosent.

Equinor ble onsdagens mest omsatte aksje, og energigiganten endte med et fall på 5,7 prosent. Det skjer etter at selskapet tirsdag opplevde sin verste børsdag siden våren 2020.

Nedgang ble det også for Aker BP, som falt med 3,9 prosent.

Yara International ble et av få selskaper øverst i omsetningstoppen hvor pila pekte andre vei, og selskapet steg med 1,1 prosent. Oppgang ble det også for Telenor (+0,5), Rec Silicon (+2,3) og Nordic Semiconductor (+2,4).

PGS gikk på en smell tirsdag, og onsdag ble heller ingen god dag for seismikkselskapet, som falt med 6,4 prosent.

På de toneangivende europeiske børsene ble det en blandet børsdag. Mens FTSE 100-indeksen i London falt med 0,6 prosent, gikk den tyske DAX-indeksen opp 0,2 prosent. I Paris gikk CAC 40-indeksen ned 0,03 prosent.