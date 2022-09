Abida Rajas ektemann nekter for partnervold

NTB

I en ny bok står det at Abid Rajas søster Abida ble utsatt for vold da hun var tvangsgift. Eksmannen nekter for anklagene.

– Min klient ønsker å påpeke at han nekter straffskyld for partnervold og voldtektsanklager. Han vedkjenner at ekteskapet har hatt sine utfordringer, og at de derfor skilte seg i 2015, skriver eksmannens advokat, Javeed H. Shah, i en pressemelding onsdag.

Det var tirsdag at J.M. Stenersens forlag ga ut boken «Frihetens øyeblikk» om Venstre-politiker Abid Rajas storesøster, Abida Raja.

I boka står det blant annet at hun ble giftet bort med tvang. Det står også at hun ble utsatt for fysisk, psykisk og seksuell vold i ekteskapet.

TV 2 , som også omtalte pressemeldingen fra Shah først, skrev tirsdag at Raja i 2020 anmeldte eksmannen for vold og overgrep i nære relasjoner. Saken er fortsatt under etterforskning.

Shah skriver at eksmannen trodde Raja giftet seg med ham av fri vilje, og at han først ble kjent med opplysningene om tvangsekteskap i 2020.

Advokaten skriver samtidig at han forstår at saken vekker stor interesse blant mediene, men at saken også bør reise et større og prinsipielt spørsmål om medienes og i dette tilfelle forlagsbransjens ansvar og rolle i å påvirke utfall i etterforskning og i straffesaker.