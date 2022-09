Bondeorganisasjoner fortviler – håper regjeringen snur om strømstøtte

NTB

Det kan bli mangel på norske grønnsaker i vinter dersom ikke strømstøtten til bøndene øker, advarer produsenter og forsyningsledd. De ber regjeringen snu.

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) har så langt avvist at det er aktuelt å øke strømstøtten til bøndene. De har en særordning som gir strømstøtte for inntil 20.000 kilowattimer i måneden.

Borch viser i stedet til den ventede støtteordningen for næringslivet.

– Jeg har stor forståelse for frustrasjonen hos dem som har høye strømutgifter i tilknytning til lager- og pakkerivirksomhet. Jeg vil i den sammenheng vise til det arbeidet som nå pågår med å vurdere tiltak for næringslivet, skriver Borch i et svar til Stortinget onsdag.

Frykter mangel

Men det hjelper ikke bønder som selv må kjøle ned og lagre store avlinger med sikte på å forsyne markedet vinterstid, mener leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag. Da bikker strømmålerne raskt over 20.000 kWh.

Gimming frykter mangel på norske lagringsgrønnsaker i butikkene gjennom vinteren og utover neste vår som følge av taket på støtteordningen.

– Helt reelt står det store volumer på spill av mat som skal havne på norske middagsbord til vinteren. Samfunnet har lagt ned store ressurser for å sikre matforsyningen i år. Det vil være mildt sagt uheldig om vi ikke greier dette nå når vi er på oppløpssiden, sier han til NTB.

Dramatisk annerledes

Siden strømstøtten kom på plass i januar, har en del vesentlige forutsetninger endret seg, ifølge Gimming.

– Situasjonen nå er dramatisk annerledes, sier han og peker på krigen i Ukraina og de galopperende strømprisene.

Tirsdag sendte Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag et brev til Borch der de blant annet krever at de som har et strømforbruk over 20.000 kWh, skal kunne søke om å få dekket inntil 100 prosent av forbruket

Gimming håper regjeringen vil snu i saken.

– Dette handler om jobben som allerede er gjort, for å sikre at bøndene har produsert i dette spesielle året. Jeg håper at de vil fortsette det gode arbeidet for å sikre norsk mat til vinteren. Matforsyningen både i Norge og verden er satt under et veldig press på grunn av krigen i Ukraina. Vi må sikre at avlinger ikke går til spille, påpeker han.

På grunn av konkurransen fra utlandet kan bøndene heller ikke bare legge på prisen for å dekke inn økte kostnader, ifølge Gimming.

Uvisst hvor mange

Enkelthistorier om bønder som harver ned store avlinger fordi de ikke har råd til å ha kjølelagrene gående, har gjort inntrykk på mange. Nå driver Gartnerhallen og samler inn tall for hvor mange det faktisk gjelder.

Fra desember 2021 til mars 2022 hadde mellom 214 og 327 av 13.400 landbruksforetak et månedlig forbruk på mer enn 20.000 kWh, viser statistikk fra Landbruksdirektoratet. Tallet kan øke ettersom høysesongen står for tur.

– Vi antar at det nå er mellom 300 og 500 bønder som overstige taket for strømstøtten. Vi hører flere som sier at dersom støtten ikke blir bedre, må de droppe innhøstingen, sier daglig leder Gunn Jorunn Sørum til NTB.

Hun frykter en merkbar nedgang i volumene.

– Hvis vi ikke får på plass en styrket ordning, og strømprisen fortsetter videre oppover, vil konsekvensen bli dårligere tilgang på frukt og grønt utover vinteren, slår hun fast.

– Vi står i en situasjon der det trengs handlekraft fra regjeringen for å få maten fra jord til bord, sier Sørum.

Agurkmangel

Også Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund (NFGF) frykter for varetilgangen til vinteren. For det er ikke bare i Norge bøndene sliter. Også i Europa slår høye strømpriser hardt inn.

– Det er stor uro i markedet. Det er reell fare for at tilgangen på enkelte varer, som tomat og agurk, vil skrumpe inn, sier daglig leder Gry Sørensen.

Samtidig tror hun deler av de økte kostnadene vil bli skjøvet over på forbrukerne.

– Alt tyder på at maten vil bli enda dyrere framover, sier hun.