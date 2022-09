Steinras stenger fylkesvei i Lom

NTB

Et steinras gikk over fylkesvei 55 ved Røisheim i Lom i Innlandet onsdag. Selv om raset betegnes som lite, er veien stengt.

– Veien vil være stengt inntil geolog har undersøkt stedet, skriver Statens vegvesens veitrafikksentral på Twitter.

Ifølge politiet gikk raset litt etter klokka 10.

– Det dreier seg om et mindre ras, cirka fem meter bredt. Lav høyde, men store steiner over hele veibanen. Ikke meldt at noen er direkte rammet av raset, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.