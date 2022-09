NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 7. september.

Avis: Informasjon om et annet lands atomarsenal beslaglagt i Trump-razzia

Et dokument som beskriver et annet lands forsvar, også landets atomarsenal, er blant beslagene etter at FBI raidet Donald Trumps eiendom Mar-a-Lago, opplyser kilder til Washington Post.

Noen av dokumentene beskriver amerikanske militæroperasjoner og er så hemmeligstemplet at mange høytstående personer i det nasjonale sikkerhetsapparatet ikke får vite om dem, får avisa opplyst av kilder med kjennskap til saken.

Mann pågrepet etter knivstikking på Grønland

Politiet i Oslo pågrep natt til onsdag en mann som er mistenkt for å stå bak knivstikkingen ved Vaterlandsparken i Oslo tirsdag kveld.

– Han er foreløpig siktet for grov kroppsskade, opplyser Nina Henrichson Kresse på krimvakta i Oslo.

Mannen i 30-årene som fikk livstruende skader i knivstikkingen, er innlagt på sykehus.

– Han har ikke vært i stand til å la seg avhøre, sier Kresse til NTB.

Fauci tror det kan bli årlig koronavaksinering

USAs smittevernsjef Anthony Fauci sier det trolig blir årlig påfyll av koronavaksine i landet, slik praksis er med influensavaksinen. Utspillet kommer etter at mat- og legemiddeltilsynet (FDA) forrige uke godkjente to nyutviklede vaksiner mot omikronvarianten av koronaviruset.

– Vi går trolig mot en vaksineringsfrekvens lignende den for den årlige influensavaksinen, med årlig oppdaterte koronavaksiner tilpasset variantene som er i sirkulasjon, sa Fauci, USAs smittevernsjef, tirsdag. Eldre og immunutsatte kan imidlertid måtte bli vaksinert oftere, og strategien må alltid være oppe til vurdering i tilfelle det for eksempel skulle oppstå en farlig, ny variant som skiller seg dramatisk med det man forutser, understreket Fauci.

Sp stiller ultimatum om EUs energipakke

Om EUs fjerde energipakke blir vedtatt, vil Senterpartiet forlate regjeringen. Det sier partiets energipolitikere Per Martin Sandtrøen og Ole André Myhrvold.

– Vi kan ikke sitte i en regjering som vedtar den. Det vil ikke være mulig for Senterpartiet, sier Sandtrøen til Klassekampen.

Flere unge i Oslo bevæpner seg med kniv



Over flere år har politiet tatt stadig flere unge som går med kniv. I alt har Oslo-politiet tvitret om knivepisoder 28 ganger siden juni.

Den siste tiden har det vært en rekke alvorlige episoder der spesielt ungdommer har dratt fram en kniv eller andre typer våpen.

I en rapport fra Oslo politidistrikt om unge kriminelle, kom det fram nesten 20 prosent var blitt tatt for å bære kniv eller andre typer våpen.

Terrorsiktet nordmann kan bli løslatt i Jemen

Den terrorsiktede nordmannen Anders Cameroon Østensvig Dale (43) fra Nesodden kan bli løslatt i Jemen i en fangeutveksling, melder NRK.

Flere eksperter sier NRK at det er en risiko for at den etterlyste nordmannen kan gå under radaren igjen. Dale konverterte til islam i 2008 og besøkte Jemen flere ganger før han forlot sin høygravide kone i Norge og reiste til landet for godt mot slutten av 2011. Her skal ha sluttet seg til Al Qaida på Den arabiske halvøy (AQAP), men han ble fengslet i fjor.