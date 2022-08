Widerøe tildeles kontrakt for flyruten mellom Røros og Oslo

NTB

Samferdselsdepartementet tildeler flyselskapet Widerøe kontrakten for flyruten Røros-Oslo for perioden 1. november 2022 til 31. mars 2024 etter konkurranse.

– Vi er glade for å få på plass en ny og mer permanent avtale for Røros. Det vil gi et mer forutsigbart flyrutetilbud for de reisende og for næringslivet på Røros, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet lyste ut ny konkurranse om regionale ruteflyginger mellom Røros og Oslo i slutten av april. Utlysningen var en konsekvens av at departementet sa opp den tidligere operatøren i januar, og i mellomtiden har ruten vrt drevet med mer kortsiktige avtaler.

Flyselskap fra alle EU og EØS-land ble invitert til å levere tilbud på drift av ruten. Konkurransen sto mellom DAT AS/ DAT LT og Widrøe.

Widerøe begynner drift av flyruten 1. november.