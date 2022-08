EU advarer Norge mot kutt i krafteksporten

EU kommisjonen er ikke om bord med regjeringens plan om en styringsmekanisme for krafteksporten fra Norge til EU. Avbildet er leder for kommisjonen, Ursula von der Leyen.

EU-kommisjonen mener Norge ikke har rett til å begrense krafteksporten gjennom utenlandskablene som følge av EØS-avtalen. Energiministeren står på sitt.

Strømkrisen har fått regjeringen til å varsle en «styringsmekanisme» for å begrense muligheten til krafteksport hvis fyllingsgraden i flerårsmagasinene blir for lav. Det skaper kraftige reaksjoner hos EU, som mener det er i strid med reglene i EØS-avtalen, melder TV 2.

– Det betyr at selv om EU-retten åpner måter for å skjerme kapasiteten i flerårsmagasiner på, for eksempel gjennom innføring av et bestemt krav til minstefylling, så kan ikke noen slik beslutning innebære stenging av grenser for å begrense kraftutveksling i det indre marked for elektrisitet, sier EU-kommisjonens talsperson Tim McPhie.

Lar seg ikke skremme

Det skremmer derimot ikke olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) som står fast ved regjeringens plan.

– Norge har, som andre land, et ansvar for å sikre kraftforsyningen vår i usikre tider. Vi må ha trygghet for at vi kan sikre vår egen forsyningssikkerhet i møte med unormale og uforutsette hendelser, sier Aasland til kanalen.

– Vi vil derfor utvikle en egen styringsmekanisme som gjør at når vannstanden faller under normalen for årstiden og ned mot et lavt nivå, så begrenses eksporten, legger han til.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) står fast ved regjeringens plan om å innføre en styringsmekanisme av krafteksporten. Les mer Lukk

Planlegger nødreform

EU-kommisjonen planlegger en nødreform av strømmarkedet for å dempe den voldsomme prisstigningen, opplyser EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Allerede fredag 9. september skal EUs energiministre holde samtaler om reformen i Brussel.

– Den voldsomme stigningen i strømprisene viser nå begrensningene i hvordan strømmarkedet er designet, sier von der Leyen mandag under et strategisk forum i den slovenske byen Bled. En rekke poenger fra talen er også lagt ut i en serie twittermeldinger på von der Leyens konto.

– Det ble utviklet for andre omstendigheter. Det er derfor vi nå jobber med en kriseintervensjon og en strukturell reform av strømmarkedet, sier EU-kommisjonens leder.

Blant forslagene som samler støtte i europeiske hovedsteder er en frakobling av strømprisene fra gassprisene, skriver Financial Times.

I dag bestemmes prisene for strøm på det europeiske markedet av den dyreste strømkilden – som betyr at skyhøye gasspriser fører til skyhøye strømpriser. I tillegg har den voldsomme tørken i Europa i sommer ført til vanskeligheter med å generere vann- og kjernekraft.