NTB

Så langt i år har Meteorologisk institutt registrert 114 sommerdager, 53 høysommerdager og 17 tropedager.

For at en dag skal registreres som en sommerdag, må det være målt minst 20 grader. For høysommerdager og tropedager gjelder minst 25 og minst 30 dager.

Dagene blir målt fra klokken 18 til klokken 18 dagen etter på Meteorologisk institutt sine mest sikre målestasjoner.