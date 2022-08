Danske Bank tar grep: Sletter gjeld for 90.000 kunder

Banken bevilger også 650 millioner kroner til å tilbakebetale kunder som har blitt belastet for mye.

– Vi beklager dypt feilene og konsekvensene dette har fått for berørte kunder, sier administrerende direktør Carsten Egeriis.

I en pressemelding skriver Danske Bank at de i 2019 ble oppmerksomme på en rekke feil i gjeldsinndrivelsessystemet sitt. Feilen har rammet et stort antall kunder.

Ifølge danske TV 2 har gjeldskaoset ført til ulovlig inndrivelse av betalinger. I tillegg til de 90.000 kundene som får gjelden sin slettet, har 155.000 andre kundesaker blitt behandlet tidligere.

– Det betyr at totalt cirka 245.000 inkassokunder vil bli informert om at deres gjeld settes til null kroner, og at deres konto, som er overført til inkasso, lukkes, skriver banken i pressemeldingen.

Tilbakebetaler 650 millioner kroner

I tillegg bevilger banken 650 millioner kroner til å tilbakebetale kunder som har blitt belastet for mye.

– De historiske feilene vi har oppdaget i våre inkassosystemer avspeiler på ingen måte den banken vi ønsker å være, og vi beklager dypt feilene og konsekvensene dette har fått for berørte kunder, sier administrerende direktør Carsten Egeriis i meldingen.

Kartlegger konsekvenser for norske kunder

TV 2 har vært i kontakt med Danske Bank for blant annet å høre om norske kunder kan være berørt.

– Vi har tidligere kommunisert at vi ser på gamle inkassosaker i Norge, for å finne ut om IT-feilen også gjelder norske kunder. Dette er et omfattende arbeid og undersøkelsene har kommet lengst i Danmark, sier pressesjef Øystein Schmidt til det norske mediehuset.

Han forteller at Danske Bank vil komme tilbake med mer informasjon når de har kartlagt konsekvensene for Norge.

– Det er for tidlig å diskutere om tilsvarende løsning som nå er presentert for de danske kundene er riktig i Norge, sier Schmidt.