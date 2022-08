18-åring siktet for drapsforsøk på Stovner – tidligere dømt for vold

Politiets krimteknikere på stedet der en 18-åring ble knivstukket ved Stovner senter tirsdag. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

NTB

18-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Stovner i Oslo, er tidligere domfelt for vold. Han fremstilles for varetekt onsdag.