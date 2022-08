Kongeparet med strømtips: – Slå av lys man ikke trenger

NTB

Kong Harald sier at han ikke har noen løsning på problemene i Europa, med stadig høyere priser. Men han har noen tips til å spare på strømmen.

– Slå av lys man ikke trenger, sa kongen da han tirsdag fikk spørsmål om strøm-råd.

Dronningen stemte i:

– Jeg har bodd i Sveits i to år, for lenge, lenge siden. Der sparte man på strømmen hele tiden. Man hadde kun ett lys hvert rom og dusjet én gang i uken. Vi flommer over med lys og varme. Jeg tror vi har litt godt av å tenke at det går an å kutte lite grann ned. Hvis alle gjør litt, så hjelper jo det også, sa hun.

Fylkestur

Kongeparet er på en tredagers fylkestur på Sunnmøre. Da de møtte pressen på kaien i Sykkylven, fikk de også spørsmål om strømkrise og dyrtid og den vanskelige situasjonen mange nordmenn står i.

– Vi må være samlet om det, så går det sikkert bra. Men jeg har jo ikke noen løsning på hvordan det skal gjøres. Det er det for øyeblikket ingen som har, tror jeg, sa kongen.

Sunnmøringene er kjent for å være sparsommelige, kanskje også med strømmen.

Sunnmørske pågangsmot

Men da kongen talte til befolkningen i Sykkylven, trakk han fram andre sunnmørske egenskaper som inspirasjon:

– I disse urolige tider trenger vi det sunnmørske pågangsmotet, handlekraften og optimismen, sa han.

– Med klimatrusler, krig i Europa og stor bekymring for økende kostnader kan det være lett å se litt mørkt på fremtiden. Vi må stå sammen og prøve å gi hverandre styrke til å møte utfordringene. Da trenger vi inspirasjon til ikke å gi oss – og det kan vi få her på Sunnmøre, sa han.

NB! Også Slottet har fått merke de økende strømprisene. Strømutgiftene til Kongehuset økte med 111 prosent i fjor, sammenlignet med året før, ifølge årsrapporten, som kom i april. Det tilsvarer 3,7 millioner kroner. Tall for i år er ennå ikke klare.