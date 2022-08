NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 31. august.

Regjeringen har budsjettkonferanse

Regjeringen møtes for å diskutere neste års statsbudsjett. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møter pressen før budsjettkonferansen, omkring klokka 8.40.

Rettssaken etter drapet på advokat Kjærvik fortsetter

Sønnen til den profilerte advokaten Tor Kjærvik har erkjent å ha drept sin far på Røa i Oslo 12. april 2021. I dag fortsetter rettssaken i Romerike og Glåmdal tingrett. Et sentralt spørsmål som retten må ta stilling til, er om sønnen var tilregnelig da drapet skjedde

Kongeparet fortsetter reisen i Møre og Romsdal

Kongeparet fortsetter sin reise med kongeskipet i Møre og Romsdal. I dag går turen til Vanylven og Sande. I Åheim møter innbyggerne kongeparet på kunstgressbanen ved Olivinhallen. Kong Harald og dronning Sonja besøker også Sankt Jetmund-kirken, en liten langkirke i stein fra rundt 1150. I Sande får kongeparet og folket oppleve kulturinnslag ved rådhuset.

25 år siden Dianas død

I dag er det 25 år siden prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris. Natt til 31. august 1997 krasjet bilen hun satt i, i høy fart i en tunnel i Paris med flere paparazzifotografer på hjul. Dødsfallet førte til en landesorg i Storbritannia.

Nord Stream 1 stenges

Russiske Gazprom stenger gassrørledningen Nord Stream 1 i tre dager for det som oppgis å være planlagt vedlikehold. Gazprom har opplyst i en pressemelding at det er nødvendig å gjennomføre vedlikehold etter hver 1.000 timers drift. Dermed blir all gasstransport gjennom ledningen stanset. Når vedlikeholdet er ferdig, blir leveransene av 33 millioner kubikkmeter gass per dag gjenopptatt.

Midtukerunde i Premier League

Runde fem av den engelske toppserien i fotball fortsetter. Bournemouth tar imot Wolverhampton på Vitality Stadium i kystbyen. I London spiller Arsenal mot Aston Villa, og Manchester City møter Nottingham Forest på Etihad Stadium i Manchester. Kampene sparkes i gang klokka 20.30. Et kvarter senere spiller West Ham mot Tottenham. Deretter avsluttes kveldens Premier League-runde med oppgjøret mellom Liverpool og Newcastle på Anfield klokka 21.

Kamper i eliteserien

I dag spilles to kamper i den øverste divisjonen i fotball for menn. Tabelljumbo Kristiansund møter Viking, som ligger på 6. plass. Tromsø og Strømsgodset, som begge ligger trygt plassert på midten av tabellen, møtes også til kamp om tre poeng. Kampen spilles på Alfheim. Begge oppgjørene sparkes i gang klokka 19.