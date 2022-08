Politiet: Brann i ubebodd bygård i Trondheim trolig forårsaket av tilført ild

NTB

Den ubebodde bygården som lørdag morgen begynte å brenne, ble trolig tilført ild. Politiet vet foreløpig ikke om det var med hensikt eller om det var en ulykke.

– Politiets kriminalteknikere, brannvesenet og Statens eltilsyn gjennomførte i går undersøkelser i bygningen Elgesetergate 30B. Undersøkelsene viser blant annet at bygningen ikke var tilkoblet elektrisitet. Politiet mener gårsdagens undersøkelser tyder på at årsaken til brannen er tilførsel av bar ild, enten ved et uhell eller ved en forsettlig handling, skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding tirsdag.

Der opplyser de at det er gjennomført en rekke avhør, og at det gjenstår fortsatt flere avhør. Politiet fortsetter også å innhente og gjennomgå videoer fra området. Tips fra publikum har allerede gitt politiet flere spor som følges opp nærmere.

– Av hensyn til etterforskningen kan politiet per nå ikke gå nærmere inn på hvilke spor dette dreier seg om, sier politiadvokat Ane Kolstad Stemre.

I alt 18 beboere fra en nabogård ble evakuert som følge av lørdagens brann i Trondheim sentrum. Det ble ikke meldt om personskade.