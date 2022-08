NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, 30. august.

Finansministeren holder foredrag

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holder foredrag om den økonomiske situasjonen og hvilket bakteppe den danner for arbeidet regjeringen skal gjøre i budsjettkonferansen, som avholdes i morgen og torsdag. Foredraget overføres direkte på regjeringens nettsider.

Drapet på advokat Kjærvik for retten

Sønnen til den profilerte advokaten Tor Kjærvik har erkjent å ha drept sin far på Røa i Oslo 12. april 2021. I dag starter rettssaken i Romerike og Glåmdal tingrett. Et sentralt spørsmål som retten må ta stilling til, er om sønnen var tilregnelig da drapet skjedde.

Kongeparet til Møre og Romsdal

Kongeparet reiser med kongeskipet og skal blant annet innom Sykkylven, Vanylven, Sande og Hareid når de legger ut på fylkestur i Møre og Romsdal i dag. Kong Harald har som mål å besøke alle landets 356 kommuner, og han mangler bare 28 av dem før dette besøket.

Russland innleder ny militærøvelse

Militærøvelsen Vostok-2022 starter i det østlige Russland. Soldater fra Kina, India, Belarus, Mongolia og Tadsjikistan deltar sammen med russiske styrker. Øvelsen varer til 5. september.

Ukrainsk korn til Afrika

Det første skipet med ukrainsk korn til de delene av verden som sulter, ventes å legge til kai i Djibouti i dag eller i morgen, ifølge WFP. Herfra skal kornet fraktes landveien til det nordlige Etiopia.

Søksmål mot Unibet opp for Oslo tingrett

Norges Fotballforbund har saksøkt Unibet-eier Trannel. Årsaken er at spillselskapet i 2021 benyttet et bilde av Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland i landslagsdrakt. Saken kommer opp for Oslo tingrett i dag, og det er satt av to dager til behandlingen.