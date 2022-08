Prishopp på en rekke varer på Vinmonopolet

En rekke polvarer øker i pris. Små sure (til venstre i bildet) øker imidlertid ikke i pris. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Torsdag skrus prisene opp på en rekke varer på Vinmonopolet. Noen priser øker kraftig, men i snitt er prisstigningen lavere enn ellers i samfunnet.

Grossistene, som leverer varer til Vinmonopolet, har anledning til å endre prisene tre ganger i året, og neste justering kommer 1. september.

I snitt har prisene steget med 0,76 prosent siden forrige justering 1. mai, opplyser Vinmonopolet.

– Det er grossistene som setter prisene. Noen priser går opp, mens andre går ned. Det kommer ny salgspris på 7.924 av i alt 29.018 produkter, så flertallet av produktene beholder samme pris, sier seniorrådgiver Hege-Lill Hagen Asp i Vinmonopolet til NTB.

På forhånd hadde Vinmonopolet regnet med at prisøkningen i snitt skulle være på under 1 prosent – og det er den jo.

De siste 12 månedene har det generelle prisnivået i Norge steget med 6,8 prosent, når man ser på konsumprisindeksen. Bare fra juni til juli steg prisnivået med 1,3 prosent, ifølge SSB. Dermed holder produktene på polet en lavere økning.

Variasjon

Enkelte varer gjør et kraftig prisbyks, men for de fleste varene er det liten eller ingen endring.

Blant noen av de kjente varemerkene som øker i pris, finner man for eksempel 350-centilitersflasker med Baileys og Aperol. Her øker prisen med 11 prosent siden sist. Økningen er fra 134,90 kroner til 149,90 kroner for begge produktene.

Helt øverst på listen over de største prishoppene finner man noen dyre rød- og hvitviner, men også enkelte viner i lavere prisklasser øker med opp mot 50 prosent i pris.

– Forventet

Generalsekretær Ingunn Jordheim i Vin- og brennevinsleverandørenes forening (VBF) sier at de hadde ventet en viss økning i prisene.

– Det er som i andre bransjer. Alt er blitt dyrere. Alle innsatsvarer, som glass, papp, korker, og ikke minst logistikk og transport. Den evinnelige strømproblematikken påvirker også oss. I tillegg må man planlegge med en lengre horisont, for det er stor etterspørsel etter og mangel på mange varer.

Hun påpeker imidlertid at valutakursen er nokså gunstig for tiden, noe som kan motvirke noe av prisøkningen.

– En del produsenter er nok også ganske forsiktige med å sette opp prisene, for konkurransen er beinhard, ikke minst nå som grensehandelen har tatt seg opp igjen, sier generalsekretær Ingunn Jordheim til NTB.