Vedum om uroen i økonomien: – Vi skal komme oss gjennom dette

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holder tirsdag foredrag om tilstanden i norsk økonomi. Her fra partilederdebatten i Arendal tidligere i måneden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum tenker dag og natt på høyere priser og økte renter. Men han har en plan for å lose Norge gjennom det.

– Vi har en plan for dette. Vi skal komme gjennom dette på en god måte. Selv om det er røft nå, både for enkeltpersoner og enkeltbedrifter. Målet er at vi skal komme gjennom dette med fortsatt lav ledighet og fortsatt lav ulikhet i samfunnet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Tirsdag holder han et foredrag for å orientere om den økonomiske situasjonen, før regjeringen neste uke møtes for å diskutere neste års statsbudsjett.

Bakteppet er dystert: Krig i Europa, høy inflasjon og stadig eskalerende strømpriser.

Hovedmål: kontroll på prisene

Vedum er opptatt av å holde vanlige folk i jobb og utjevne forskjeller – og da mener han det aller viktigste han kan gjøre som finansminister, er å få kontroll på prisveksten.

– Vi har veldig lav arbeidsledighet og rekordmange nordmenn i jobb, noe som er helt fantastisk. Men all historisk erfaring sier at høy prisvekst over tid gir høy arbeidsledighet, ikke minst for dem som akkurat har kommet inn på arbeidsmarkedet, sier han.

Regjeringen har gjentatte ganger gjort det klart at vi går dystrere tider i møte, og at den offentlige pengebruken må strammes inn for å unngå ytterligere prisvekst.

– Vi må gjøre noe som er nytt i norsk politikk på 2000-tallet, nemlig å redusere oljepengebruken. Hvis vi bare velger å øke den, kan vi fort legge ytterligere press på prisene, noe som rammer dem som har minst, hardest, sier Vedum.

Opprørt hav

Det er noe uvanlig at finansministeren holder et økonomiforedrag før budsjettkonferansen. Men så er vi også inne i et spesielt år, påpeker han.

– Det er en mye mer urolig tid, med større endringer i grunnlaget for statsbudsjettet enn det vanligvis er, sier han.

Han er fortsatt tydelig på at de med lave og «vanlige» inntekter skal skånes mest i budsjettet.

– Det er opprørt hav, og vi skal prøve å seile båten i land på den andre siden. Vi skal ta grep for at forskjellene ikke øker, og at folk beholder jobbene, sine.

Nasjonal kontroll på strømmen

De stadig nye prisrekordene på strøm har også gjort framtiden utfordrende for flere bedrifter. Regjeringen har varslet at de kommer med tiltak, men Vedum vil ikke si om han har med seg noe nytt om dette i foredraget sitt.

– Når jeg er i møte med bedrifter nå, er hovedutfordringen at mange ikke får tak i nok folk, sier han.

I regjeringsplattformen fra Hurdal i fjor vedtok Arbeiderpartiet og Senterpartiet å sikre «nasjonal kontroll over naturressurser».

Finansministeren viser til at de jobber med eksportrestriksjoner for strøm når vannmagasinene blir for lave. Han tror ikke nødvendigvis det blir vanskelig å presentere dette overfor kollegaer i utlandet og trekker fram et besøk i Finland forrige uke.

– De kjente uro over dette, men da jeg forklarte begrunnelsen, opplevde jeg at de hadde forståelse for hvorfor vi ønsker å prioritere forsyningssikkerheten i Sør-Norge, sier Vedum.