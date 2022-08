Russland og Dmitrij Peskov svarer Jens Stoltenberg

Stoltenberg: – Arktis blir stadig viktigere for Nato

Jens Stoltenberg vil ta grep i Arktis. Russland og Dmitrij Peskov er ikke imponert.

Søndag varslet Jens Stoltenberg at Nato er nødt til å øke tilstedeværelsen sin i Arktis, i lys av at Russland øker sin militæraktivitet i landets egne arktiske soner.

Ifølge Stoltenberg er Russland i gang med å gjenåpne militærbaser fra sovjettiden i sine egne arktiske områder, hvor de også skal ha begynt å utplassere nye og moderne våpen, blant annet hypersoniske raketter.

Stoltenberg hevder også at Kina har vist økende interesse for regionen.

Russland reagerer

Uttalelsene fra Natos generalsekretær blir ikke godt tatt imot av Russland.

Til tross for at Nato og USA følger med på hva som skjer i de arktiske områdene, bekreftet mandag Vladimir Putins egen pressetalsperson, Dmitrij Peskov, at Russland vil fortsette å sikre sine interesser i Arktis. Det skriver RIA.

– Vi reagerer negativt på uttalelsene, siden Arktis er en sone for vår økonomiske aktivitet og aktiviteter for å sikre Russlands sikkerhet. Samhandling med andre land, spesielt med Kina, er utelukkende rettet mot videreutvikling av denne arktiske sonen, sier Peskov.

USA tar grep

Fredag kunngjorde utenriksdepartementet i USA at det skal utnevne en spesialambassadør for Arktis. Dette har aldri skjedd før. Planen, som ennå ikke er godkjent av Senatet, har til hensikt å fremme amerikanske interesser og samarbeid med allierte og partnere i Arktis, skriver Washington i en uttalelse.

Arktis-regionen omfatter områder som tilhører Russland, USA, Canada, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.