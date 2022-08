Vannledning eksploderte i Indre Fosen – to personer utsatt for høyt trykk

NTB

To personer er tatt til sykehus i luftambulanse etter at en vannledning eksploderte i Indre Fosen. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med omlegging av vann.

Begge ble eksponert for høyt trykk da en vannledning eksploderte i Vanvikan i Indre Fosen like før klokken 12 mandag formiddag.

– Den ene personen skal være lettere skadd, den andre personen glir inn og ut av bevissthet. Derfor er det rekvirert luftambulanse, sier operasjonsleder Ellen Maria Brende til VG.

Ifølge Trønder-Avisa er begge fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital for sjekk.

Politiet opplyser til avisen at ulykken har skjedd i forbindelse med omlegging av vann. Det skal ha vært snakk om en hovedvannledning mellom to kummer. Denne skal ha vært lagt i rør, slik at det ikke skulle være trykk i den.

– Da de skulle ta ut røret, skar de hull i det for å få ut resterende vann. Da var det så mye trykk at det eksploderte, sier operasjonslederen til TA.

Det er Indre Fosen kommune som er oppdragsgiver for arbeidet. Det foretas undersøkelser på stedet for å finne ut av hva som har skjedd.