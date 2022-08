Elon Musk i Norge: – Vi trenger olje og gass på kort sikt

Elon Musk landet mandag i Norge. Tesla-gründeren, som er en hovedgjestene på oljemessen ONS-22 i Stavanger, takker Norge for støtten til bærekraftig transport.

Flyet landet ved 9.15-tiden på Sola lufthavn i Stavanger, viser videobilder fra TV 2 og Dagbladet.

Musk skal etter planen delta på åpningen av oljemessen i Stavanger klokken 11, sammen med blant andre kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Klar beskjed til nordmenn

Gründeren ble hentet av en Tesla og ble kjørt til Stavanger. Der sto blant annet norsk presse og ventet.

Musk fortalte pressen at han kom til Norge av takknemlighet til det norske folks støtte til elektriske kjøretøy.

– Men noe som kanskje er mindre åpenbart, er dagens fødselsrate. Det er viktig at folk får nok barn for å støtte sivilisasjonens overlevelse, sa Musk ifølge E24.

– Lag flere barn. I det minste nok barn til å sørge for at populasjonen overlever. Vi kan ikke tillate at sivilisasjonen blir så lav at vi dør, sa Musk, som selv er nibarnsfar, til NRKs journalist ifølge E24.

– Trenger olje og gass

Tesla-gründeren fikk også spørsmål om Norge bør hente opp mer olje og gass.

– Jeg tror vi trenger olje og gass på kort sikt, ellers vil sivilisasjonen smuldre opp. For at samfunnet skal fortsette å fungere trenger vi olje og gass, spesielt i disse tider med russiske sanksjoner. Det tror jeg alle er enig i.

– Samtidig må man få fortgang på å utvikle bærekraftig energi, la Musk til.

Zelenskyj skal delta

Musk deltok sist på konferansen i 2014 da han blant annet utfordret Norge til å la oljen ligge.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal delta på åpningen via videolink. Presidenten skal holde en appell, etterfulgt av en kort samtale.

Oljemessen arrangeres annethvert år og samler en rekke toppolitikere og ledere innenfor olje og energi for å diskutere endringer og fremtidsutsiktene innenfor energibransjen.

