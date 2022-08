Norsk museum tror ikke Kongo er interessert i gjenstander

NTB

Kulturhistorisk museum i Oslo har over 3.000 gjenstander fra Kongo, men antar at nasjonalmuseet i Kinshasa ikke er interessert i dem.

Flere europeiske land overfører nå gjenstander tilbake til de afrikanske opprinnelseslandene.

Ifølge Klassekampen har et medlem av en ressursgruppe ved Kulturhistorisk museum besøkt Kongos nasjonalmuseum og fortalt om samlingen i Oslo. Den består blant annet av armringer, drikkebegre, masker og trommer. Men museet i Kinshasa er ikke spurt direkte om de ønsker å få tilbakeført noen av gjenstandene, opplyser Tone Cecilie Karlgård, som er museumslektor og mangfoldskurator.

– Nei, og jeg antar at de ikke er interessert i akkurat det. Kongo-samlingen inneholder ikke store skatter eller spesielt sjeldne saker, men en rekke dagligdagse gjenstander som nasjonalmuseet i Kinshasa har mange av selv. Men skulle det komme en formell henvendelse, vil vi sikkert gå i dialog, sier hun.

Karlgård understreker at museet behandler alle henvendelser fra opprinnelsesgrupper på en åpen og imøtekommende måte. Hun sier at det dessuten er et ønske fra diasporagrupper i Norge at samlingene skal være tilgjengelige for dem her i landet.