NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, 29. august.

Energimessen ONS åpner i Stavanger

Tesla-gründer Elon Musk, Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og statsminister Jonas Gahr Støre er blant dem som holder innlegg når energimessen ONS starter i Stavanger i dag. Kronprins Haakon åpner messen, som varer til torsdag.

Inntektssystemutvalget leverer sin rapport

I mai 2020 oppnevnte den forrige regjeringen et utvalg som skal se på inntektssystemet til kommunene. I dag mottar kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) rapporten som skal komme med et forslag til utforming av inntektssystemet for kommunene.

EUs forsvarsministre møtes i Praha

Russlands invasjon av Ukraina og følgene for sikkerheten til EUs medlemsland er hovedtemaet når EUs forsvarsministre møtes til et to dager langt uformelt møte i Tsjekkias hovedstad. I tillegg vil man diskutere mulighetene for hvorvidt ukrainske soldater skal kunne få opplæring i EU-landene.

Casper Ruud søker revansje i New York

Norges største tennisstjerne hadde ingen god US Open i fjor og røk ut i andre runde. Derfor er det en revansjesugen Casper Ruud som stiller på hardcourten når årets siste Grand Slam-turnering begynner i dag. Ruud møter britiske Kyle Edmund i første runde.