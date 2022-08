Bil, motorsykkel og elg involvert i ulykke i Grong

NTB

En motorsykkel, bil og elg er involvert i en ulykke på E6 i Grong i Trøndelag.

Nødetatene rykker ut til melding om alvorlig trafikkulykke rett sør for Grong sentrum, meldte politiet i 12-tiden søndag.

– Ambulanse kom akkurat på stedet og driver livreddende arbeid, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt klokka 12.19 til Adresseavisen.

Veien er stengt ved Langnes sør for Grong. Veitrafikksentralen opplyser at omkjøring er skiltet via fylkesvei 7030.

Saken oppdateres