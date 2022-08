Førerhunder slipper båndtvang

Det kan bli lange dager i selen for en førerhund. En endring i dyreloven gjør at førerhunder heretter slipper båndtvang og får muligheten til å gå fritt når jobben er gjort. Arkivfoto: Kyrre Lien / NTB

NTB

Norges Blindeforbund jubler over en endring i hundeloven som fritar førerhunder fra båndtvang.

Endringen ble vedtatt av et enstemmig Storting rett før sommerferien, skriver Nationen.

Andrea Olvin har tidligere måttet søke hver enkelt kommune om fritak for førerhunden Ortis. Hun er en av dem som får en enklere hverdag når Ortis og hans 300 «kolleger» slipper båndtvang.

– Jobben som førerhund krever svært mye både mentalt og fysisk. Det er også en veldig statisk jobb. Derfor betyr stundene med frihet uten bånd svært mye for Ortis, og det er også helsefremmende for hunden, sier Olvin.

– Det er virkelig en frihet å vite at førerhunden nå får det den virkelig trenger av både trening og viktige impulser og stimuli for å fungere optimalt, sier hun.

Samtidig understreker Olvin at det følger et ansvar med den friheten førerhundene nå har fått.

– Nå er det svært viktig at førerhundbrukerne både viser ansvar og tar hensyn. Det er ikke aktuelt å slippe Ortis fri dersom det er fare for at det kan oppstå situasjoner som blir ubehagelig for miljøet rundt, sier Olvin.

Også leder Terje André Olsen i Norges Blindeforbund gleder seg. Forbundet har lenge kjempet for den endringen som nå er på plass.

– Dette er god dyrevelferd, som vil bidra til at førerhunden fungerer best mulig, sier han.