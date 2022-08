Tiltalt for å ha senket lik i kum i Oslo i 2017 – rettssaken starter til uka

En 60 år gammel må tirsdag møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha senket et lik ned i en kum i Oslo i 2017.

Ifølge tiltalen fraktet han en død kvinne på en sykkeltralle fra en leilighet noen kvartaler unna til Vår Frelsers gravlund. Der skal han ha senket liket ned i en kum og lagt på lokket, ifølge Avisa Oslo.

Han er også tiltalt for narkotikaovertredelser. Straffesaken er utsatt flere ganger tidligere.

Mannen kontaktet selv politiet i 2020 og fortalte om saken. Kvinnen ble senere identifisert som Jeanette Wig Steen, som hadde vært savnet fra Drammen tilbake fra 2017.

Politiet har tidligere sagt at det ikke er opplysninger i saken som tilsier at døden skyldes en kriminell handling.

Ifølge tiltalen skal mannen ha funnet kvinnen død i leiligheten hvor han bodde i nærheten av kirkegården. Han er tiltalt for mishandling av lik og erkjenner det, har politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo politidistrikt uttalt.

Årsaken til at han ikke opplyste om saken, skyldtes ifølge ham selv at han var etterlyst for soning av en dom og var redd for å kontakte politiet. Han kom med denne opplysningen i et intervju med Aftenposten.