Fotgjenger påkjørt og havnet under bil i Moss

NTB

En fotgjenger ble påkjørt av en bil og havnet under bilen i Moss lørdag ettermiddag. Fotgjengeren betegnes som alvorlig skadd.

– Det er en mann i 30-årene som er påkjørt av en bil. Det er snakk om alvorlige skader. Vedkommende ble kjørt over, og havnet på et tidspunkt under bilen, sier operasjonsleder Sara Solberg i Øst politidistrikt til TV 2.

Mannen var våken etter ulykken og ble fløyet med luftambulanse til sykehus.

Politiet opplyste først at mannen hadde syklet, men fortalte senere at det dreide seg om en fotgjenger.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 12.54.

Bilføreren er en kvinne i 30-årene.