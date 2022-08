Kong Harald nærmer seg kommune-bragd

Kong Harald under markeringen av Hvite Bussers 30-årsjubileum i Oslo tidligere denne uken.

NTB

Kong Harald har som mål å besøke alle landets 356 kommuner, og han mangler bare 28 av dem. Neste uke sanker han tre nye kommuner i Møre og Romsdal.

– 28 kommuner gjenstår som ubesøkt offisielt før fylkesturen, opplyser assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen ved Slottet i en epost til NTB.

I flere år har kongen samlet på offisielle kommunebesøk, og listen over ubesøkte kommuner krymper stadig vekk.

I neste uke skal kongen og dronningen på fylkestur til Møre og Romsdal. De besøker Fjord kommune, Sykkylven kommune, Vanyvlen kommune, Sande kommune og Hareid kommune.

Tre av dem har kongen aldri besøkt offisielt før, og han kan dermed stryke dem fra listen sin. Dermed gjenstår kun 25 ubesøkte kommuner etter turen.

Listen halvert

Slottet går ikke ut med listen over de gjenværende kommunene, men en oversikt VG laget i 2017 viste at kongen hadde ubesøkte kommuner spredt over hele landet.

Den gang hadde kongen 61 kommuner igjen. I løpet av de fem årene som har gått siden den gang, har vi hatt en lang periode med pandemi og lite kongelig reiseaktivitet, men allikevel har kongen klart å kvittere ut over halvparten av kommunene på listen.

Norge har riktignok gått gjennom en kommunereform siden den gang, med en rekke sammenslåinger. Totalt er antallet kommuner krympet fra 426 til 356. Ifølge Gjeruldsen på Slottet har reformen i liten grad påvirket kongens kommune-samling.

Én av kommunene kongen besøker neste uke, Fjord kommune, er resultat av at Norddal og Stordal ble slått sammen i 2020 – og dermed slår han to fluer en smekk.

Folkefest og dinnershow

Kongeparets tre dager lange fylkestur starter i Fjord kommune tirsdag. Der blir det folkefest på det nye Syltetorget i jordbærbygda Valldal.

Samme dag er kongeparet også innom møbelbygda Sykkylven, hvor de besøker festplassen ved kirken i sentrum.

Kongeparet reiser rundt i kongeskipet Norge på turen, og neste dag legger skipet til kai i Vanylven kommune. Der får kongeparet hilse på innbyggere og se Sankt Jektmund-kirken. Senere på dagen drar de videre til Sande kommune hvor de får oppleve kulturinnslag, et lokalhistorisk spel og et «dinnershow» på landsbyhuset Breidablikk.

På siste dag av fylkesbesøket legger kongeskipet til kai i Hareid. Der står blant annet et besøk på Ishavsmuseet på programmet.