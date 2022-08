Statnett får legge strømkabel i jorda i Øygarden

NTB

En forventet stor økning i strømbruken i Bergen og omegn gjør at NVE gir Statnett tillatelse til å legge sjøkabler over Fensfjorden og jordkabel i Øygarden.

Tillatelsen til kablene er blant flere tiltak for å sikre strømforsyningen i dette området, skriver Statnett i en pressemelding.

Allerede i 1994 ble det vedtatt på bygge jordkabel mellom Solsvik og Nordre Blomøy i Øygarden kommune. Det til tross for at jordkabel bare skal brukes unntaksvis på grunn av svært høye kostnader. NVE mener imidlertid at det er rasjonelt å utvide kapasiteten med jordkabel, selv om det er dyrere enn luftledning.

Det tillates å legge to sjøkabler over Fensfjorden mellom Mongstad og Iledalsvågen i Alver, Gulen og Masfjorden kommuner. Sjøkablene kommer i tillegg til de som er der fra før.

NVE mener at det vil være få ulemper med byggingen av kablene. Det settes som vilkår for byggingen at kulturminner og kystlynghei sikres, det samme skal vannforsyning, spredning av fremmede arter skal hindres, gyteplasser for torsk skal sikres, og fiske skal ikke hindres.