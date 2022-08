Dagbladet-redaktør blåser av Sanna Marin-kritikk: – Virker til tider maniske

Finlands statsminister Sanna Marin valgte å ta en narkotikatest etter at en festvideo av henne ble lekket på nett. Nå får flere norske medier pepper for hvordan de slo opp resultatet av testen.

Dekningen av Sanna Marins narkotest har utløst ny kritikkstorm mot Dagbladet.

Den finske statsministeren Sanna Marin valgte å ta en narkotikatest etter at en festvideo av henne skapte bruduljer i finske og nordiske medier. Mandag kveld forelå resultatet og det ble behørig dekket i norske medier.

Men ikke alle mediene ville avsløre det negative resultatet med én gang. Dagbladet og TV 2 var blant nettavisene som valgte å holde leserne i spenning på forsiden.

Det har utløst en ny runde kritikk av avisene, der særlig Dagbladet får gjennomgå.

Tidligere satsråd Kristin Clemet, nå daglig leder i tankesmien Civita, har tatt til Facebook for å rette kritikk mot Dagbladet. Hun viser til at VG på sin forside skriver at «Narkotest var negativ», mens Dagbladet holder seg til «Narkotesten klar».

Det skal nevnes at tittelen på nyhetsmeldingen i VGs nyhetskarusell var «Finlands statsminister har fått svar på narkotest», men denne tittelen ble altså ikke brukt på forsiden.

- «Pusher» etiske grenser

Kristin Clemet reagerer på at Dagbladet med fasiten i hånd bevisst unnlater å omtale resultatet av narkotikatesten i tittelen sin.

- Her har de fasiten på et viktig spørsmål, men de skal ha oss til å gå inn i saken. Det er gjennomgående for avisens filosofi og strategi. De «pusher» etiske grenser, sier Clemet til Kampanje.



Hun mener man i Norge ikke har hatt tradisjon for et stort skille i avismarkedet, og viser til at man i andre land skiller mellom såkalte elitistiske aviser og tabloide aviser hun omtaler som «søppel».

- Nå ser vi tegn til at forskjellene blir større også i Norge, sier hun.

- Men er ikke dette en ganske uskyldig tittel? De antyder ikke at svaret er positivt.

- Dette er et uskyldig eksempel, som jeg skriver. Alle som følger debatten i sosiale medier ser at det vrimler av eksempler som er mye grovere. Her dreier det seg om en seriøs sak hvor Dagbladet gjør et bevisst valg på fronten som viser hva de er villige til å gjøre for å tjene penger.



- Ingen hemmelighet

Også kommunikasjonsrådgiverne Svein Tore Bergestuen og Eva Sannum, som står bak den mediekritiske podkasten Tut & Mediekjør, har bitt seg merke i de ulike valgene avisene har tatt i denne saken.

«Vi har ofte snakket om klikk-journalistikk. Dagbladet har fått gjennomgå mest. VG har i en episode forklart at de har en annen front-strategi. Her er forskjellen. Dagbladet, Nettavisen og TV 2 unnlater å fortelle nyheten på front, men VG og Aftenposten formidler nyheten med en gang», skriver de i et innlegg på Facebook.

- Vi la ut dette for å vise at det er forskjell på fronstrategien i de ulike mediene og det er ingen hemmelighet at vi synes det er bedre å få nyheten på fronten enn at du må klikke deg inn i saken for å få den, sier Bergestuen til Kampanje.



Duoen har også tidligere uttalt seg kritisk om Dagbladets vinkling av saker.

- De har titler som gir null mening og som skaper et inntrykk på front som ofte viser seg å være totalt motsatt når du leser saken. Det er ikke et pressetisk brudd, men de vil lure folk til å gjøre et ekstra klikk, sier Bergestuen.

- Ingen faktafeil

Nyhetsredaktør Frode Hansen i Dagbladet mener kritikerne bommer.

- Det er ikke akkurat «breaking news» at de som kritiserer oss ikke liker Dagbladets tittelbruk og tabloidjournalistikk. Det er ingen faktafeil i tittelen, den er ikke misvisende. Flere av landets største nettaviser valgte samme tittel, men det er noen kritikere, som Clemet, som til tider virker maniske mot Dagbladet, svarer han.

Han legger til at han setter pris på at folk har meninger om Dagbladet.

- God kritikk er med på å skjerpe oss, og gjøre oss bedre. Men akkurat denne kritikken blir litt lettbeint. Vi «pusher» ikke noen etiske grenser, sier Hansen og viser til at Clemet og andre kritikere kan finne daglige eksempler i de fleste andre norske nettavisene på at deler av informasjonen holdes igjen på forsiden.

- Det er oppsiktsvekkende i seg selv at statsministeren har tatt en narkotest, og det nye er at hun har fått svar på denne - slik også tittelen tilsier. At en statsminister har testet negativt for narkotika kan knapt kalles oppsiktsvekkende. Saken handler også om mer enn bare det negative prøvesvaret, og gir nye lesere god bakgrunn for den mildt sagt spesielle situasjonen, sier Hansen.

Tar selvkritikk

På Svein Tore Bergestuens Facebook-profil, trekker journalist og forfatter Øyvind Holen frem et eksempel fra oktober 2021 der VG og Dagbladet har omtalt samme hendelse. VGs forsidetittel er «Barnevogn uten barn trillet ut foran toget», mens Dagbladet valgte «Barnevogn påkjørt».

- Er dette et eksempel på at frontstrategien kan trekkes for langt?

- Titler skal være pirrende, være oppsiktsvekkende, men også dekkende. Men vi skal naturligvis passe oss for at titler og bilder på front blir for intetsigende, uforståelige eller fremstår som for lokkende. I Dagbladet har vi enkelte tilfeller der vi ikke treffer på dette. Da må vi justere oss. I eksempelet fra 2021 burde vi tatt med opplysningen om at det ikke var barn i vogna, sier Frode Hansen.

TV 2 har ikke svart på Kampanjes henvendelse i denne saken.

