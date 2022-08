Person pågrepet og siktet etter boligbrann i Innlandet

NTB

En person er pågrepet etter en brann i en enebolig i Stange kommune i Innlandet fredag. Personen er siktet for grovt skadeverk.

– En person er pågrepet etter brann i enebolig i Stange kommune. Politiet mottok melding om brannen klokken 13.37 i dag. Eneboligen er gjennomsøkt, og det er ikke gjort funn av personer, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Politiet opplyser at personen som er pågrepet, er siktet for grovt skadeverk. Personen skal avhøres, i tillegg til at det gjennomføres sporsikring på vedkommende.

Eneboligen er påført betydelige skader. Politiet har iverksatt etterforskning, og det jobbes med å finne brannårsaken sammen med brannvesenet og kriminalteknikere, opplyses det videre.