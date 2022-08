Statsforvalteren i Innlandet åpner tilsynssak etter dobbeltdrapet på Otta

NTB

Statsforvalteren i Innlandet skal undersøke om det kan foreligge svikt i helsehjelpen til den siktede etter dobbeltdrapet på Otta i Sel kommune.

Statsforvalteren i Innlandet vil be Sel kommune og Sykehuset Innlandet HF om opplysninger knyttet til pasienten og hendelsen.

Ekteparet Herma (83) og Odd Gjetsund (88) ble drept i boligen sin på Otta 1. august.

45-åringen som er siktet for drapene, har en lengre historikk i helsevesenet. Sakkyndige skal vurdere hans tilregnelighet.

Det var om kvelden 1. august at politiet mottok melding om knivstikking på Otta. Den siktede ringte selv og varslet om hendelsen, noe et vitne også gjorde. Mannen ble pågrepet like ved åstedet der ekteparet i 80-årene ble funnet drept.