Produksjonsfeil på nasjonale ID-kort – leveringstiden øker

NTB

Leverandøren av pass og nasjonale ID-kort, Thales, har avdekket en feil som kan berøre et helt parti med nasjonale ID-kort. Leveringstiden øker til 6–7 uker.

– Det er svært leit at denne feilen har oppstått, og vi vil beklage dette overfor innbyggerne, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Direktoratet opplyser i en pressemelding at leveringstiden øker til seks til sju uker for søknader mottatt fra og med i dag, 26. august.

– Alvorlig

Dette problemet kommer etter måneder med produksjonsutfordringer og etterslep på pass.

– Dette er alvorlig, og det har vi kommunisert tydelig til Thales, og det vil bli fulgt opp videre. Vi er opptatt av at personer som har et umiddelbart behov, skal sikres et nasjonalt ID-kort raskt dersom de kan dokumentere det. Ellers vil man få tilbud om et nødpass etter gjeldende kriterier, sier Vandvik.

Dette utdypes slik i pressemeldingen:

– Personer som skal hente ut medisiner, trenger tilgang til nødvendige tjenester som Nav, eID, banker og lignende, legitimere seg overfor arbeidsgiver, ha oppkjøring, eksamen eller andre tungtveiende grunner, vil få et nasjonalt ID-kort innen en uke pluss postgang.

Svakhet

Feilen som er oppdaget, går ut på en mulig svakhet mellom antenne og chip i ID-kortene, noe som kan gjøre at chipen ikke kan leses av.

– Etter testing sier Thales i dag at de ikke har oversikt ennå om dette berører hele partiet som skulle til Norge, eller kun en mindre del. Derfor velger Politidirektoratet nå å vente på et nytt parti slik at vi skal være trygge på at folk får et helt sikkert identitetsdokument, og ikke kommer i en vanskelig situasjon når de bruker kortet, sier Vandvik.