Space Norway i gang med nytt system for overvåking

Det norske satellittsystemet for havovervåking vil primært dekke norske samfunns- og myndighetsbehov, men vil også levere tjenester i et globalt kommersielt marked.

NTB

Det statlige selskapet Space Norway er i gang med byggingen av et radarsatellittsystem for overvåking av norske havområder. Første satellitt skytes opp i 2025.

Satellittsystemet MicroSAR er skreddersydd og unikt for havovervåking fordi det kan fange opp relativt små fartøy i et svært stort område, opplyser Space Norway AS i en pressemelding.

Fakta om Space Norway AS * Statsaksjeselskap 100 prosent eid av Nærings- og fiskeridepartementet. * Forvalter og videreutvikler strategisk rominfrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov. * Konsernet består av morselskapet Space Norway AS og de heleide datterselskapene Statsat AS og Space Norway HEOSAT AS, samt 50 prosent eierandel i Kongsberg Satellite Services AS (KSAT). * Eier og forvalter bredbåndsforbindelsen fra det norske fastlandet til Svalbard (Svalbardkabelen). * Disponerer en satellittforbindelse fra den norske satellittstasjonen Troll i Antarktis mellom Telenors Thor-7 satellitt og tilbake til Norge. * Bygger for tiden to kommunikasjonssatellitter for etablering av bredbånd i Arktis (Arctic Satellite Broadband Mission – ASBM).

Torsdag signerte selskapet kontrakter med leverandører. Nyttelasten – sensorer og instrumenter – på satellittene blir utviklet og bygget av norske leverandører. Selve satellittene bygges av britiske Surrey Satellite Technology.

MicroSAR vil være særlig nyttig for overvåking av skipstrafikk, bekjemping av tjuvfiske, sjøredning og overvåking av oljesøl.

Under radaren

Det er et enormt behov for god overvåking av Norges havområder, særlig i nord. Havområdene er sju ganger større enn landarealet.

Per i dag brukes AIS (Automatic Identification System) for å holde oversikt over skipsfarten. Utfordringen er at AIS baserer seg på at skipene samarbeider og sender informasjon om egen identitet, fart og kurs. Om lag 5 prosent av skipene lar enten være å sende, eller sender feil informasjon, bevisst eller ubevisst. MicroSAR vil derimot oppdage disse fartøyene uansett, og de vil bokstavelig talt ikke kunne gå under radaren lenger.

Avansert

Etter at den første satellitten er skutt opp tidlig i 2025, vil det i årene etterpå bli skutt opp flere satellitter. Til sammen skal de danne en konstellasjon av radarsatellitter.

Mer avansert teknologi sørger for bilder med høyere oppløsning og større dekningsområde. Det fins i dag ikke satellittsystemer med tilsvarende egenskaper.

Radarovervåking er gunstig fordi det fungerer selv om det er mørkt, og selv om det er overskyet.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som eier Space Norway AS. Selskapet skal eie og leie ut romrelatert infrastruktur og investere i romvirksomhet.

Forsvaret vil være prosjektets primærkunde og kjøpe tjenester og produkter når systemet blir operativt.