Krefter i SV vil stanse norsk våpenhjelp til Ukraina

NTB

Krefter i SV vil ikke lenger støtte Ukraina med våpen og vil ha omkamp om saken. Partiledelsen synes ikke det er nødvendig.

I april vedtok landsstyret i SV at de støttet at Norge sendte «defensive våpen» til Ukraina. Nå tar et mindretall til orde for omkamp om saken, fordi krigen har endret karakter, skriver Klassekampen.

I vedtaket heter det at saken må opp på nytt om forutsetningene er endret. Spørsmålet om de faktisk er endret, splitter partiet. En ringerunde Klassekampen har gjort til landsstyret, viser at et mindretall mener at forutsetningene klart er endret. Det blir kontant avvist av partiledelsen i SV.

– Nå ser vi at defensive våpen er et begrep som rommer veldig mye, sier partiveteran Heming Olaussen til Klassekampen.

Norge bidro først med panservernmissiler, antiluftskyts og ammunisjon. Senere med vårt tyngste artilleri, artillerivåpnene M109, som Norge ikke lenger bruker selv.

Nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, mener leveransene som Norge har sendt så langt, er helt innenfor intensjonen med vedtaket fra april.

– Kjernen er jo at Ukraina må få de våpnene de faktisk trenger for å forsvare seg, sier han.

Internasjonal leder i SV, Gjermund Skaar, sier at han var mot å sende våpen i april, og at han er mot å sende våpen i dag.

– Fordi mer våpen alltid skaper mer krig, sier han.