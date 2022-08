DNB varsler «real kalddusj» for husholdningene

NTB

Bratte og hyppige renteøkninger vil gi husholdningene en real kalddusj, mener DNB. Banken varsler resesjon i Europa og en kraftig vekstbrems her hjemme.

Norges Bank har fått betydelig hastverk med å stramme inn pengepolitikken, påpeker DNB Markets i sin siste prognoserapport. Sentralbanken her hjemme synes til en viss grad å følge samme mentalitet som kollegaene hos handelspartnerne: Sette opp styringsrenta raskere enn varslet i et forsøk på å få kontroll på prisveksten.

– Bratte og hyppige rentehevinger, myntet på å kjøle ned økonomien og dermed stagge varigheten av den uvanlig høye prisveksten, vil utgjøre en real kalddusj for husholdningene. Tross alt er norske husholdninger tungt forgjeldet og med nesten utelukkende flytende renter på sine lån, skriver DNB Markets i rapporten, som ble lagt fram torsdag formiddag.

Sentralbanken satte opp styringsrenta med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent i forrige uke, og varslet samtidig at styringsrenta skal raskere opp enn tidligere signalisert. Risikobildet tilsier at renta skal videre opp i september, ifølge sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Spår resesjon i Europa

Prisveksten har vært betydelig høyere enn anslått og er klart over målet på 2 prosent. Det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har falt litt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå, framhever sentralbanken i sin begrunnelse.

Raskt stigende lånerenter, høy prisvekst og forventninger om enda dyrere strøm til vinteren kommer til å redusere overskuddet husholdningene har til forbruk i året som kommer. DNB Markets varsler dessuten økt sannsynlighet for strømrasjonering i energisensitive industribedrifter i vinter.

DNB venter resesjon i store deler av energikriserammede Europa og deretter i USA. Norsk økonomi slipper med sin energirikdom trolig unna med en nedgang i veksten i fastlandsøkonomien, fra 3,2 prosent i år til 0,8 prosent i neste år.

– Skikkelig oppbremsing

Overfor Dagens Næringsliv forklarer Haugland at anslagene tegner et klart mer negativt bilde av norsk økonomi enn tidligere.

– Vi tenker at vi får en skikkelig oppbremsing i økonomien med svak utvikling, spesielt nå i vinter. Rentehevingene og de høye inflasjonstallene vil bremse forbruket kraftig, likevel kommer norsk økonomi til å komme ganske godt ut av det. Omgivelsene våre blir tyngre rammet, sier sjeføkonom Kjersti Haugland til avisen.

Det er imidlertid flere usikkerhetsmomenter som kan forstyrre bildet DNB Markets ser for seg:

– Det er en betydelig risiko for at energisituasjonen i Europa blir enda verre enn det vi har sett for oss, med full stans i russisk gasseksport, mulig også ledsaget av betydelig finansiell uro. I en slik situasjon kan resesjonen bli både dypere og mer langvarig, understreker makroøkonomene.