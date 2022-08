Foreldre tør ikke sende barna til moskeen på grunn av Sian

Barn som er på vei til moskeen bør slippe å bli utsatt for hatretorikk fra Sian, skriver en rekke muslimske trossamfunn i et brev til barne- og familieminister Kjersti Toppe. Sian-leder Lars Thorsen mener menighetene skyver barna foran seg. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

NTB

Flere muslimske trossamfunn sier de opplever at foreldre vegrer seg for å sende barn til moskeen i frykt for å møte Sian-aktivister.