SV sier nei til strømstøtte – ja til lån

SV sier de kun vil akseptere at strømstøtte til bedrifter gis som lån. I tillegg vil partiet ha økt selskapsskatt.

Regjeringen jobber for tiden sammen med LO og NHO med å utforme en ordning for strømstøtte til bedrifter. Planen er at en ordning skal ligge på bordet i løpet av september.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sier til Klassekampen at regjeringen først må bli enige med dem. Så kan de andre partiene «gjerne bli med på det vi blir enige om», ifølge Kaski.

Hun sier at SV ikke ønsker en generell støtteordning for bedriftene. Partiet mener det viktigste er at det blir tilbudt fastpriskontrakter til flere. Dersom det overhodet skal være aktuelt med strømstøtte for bedrifter, må det være en lånebasert ordning som man søker på.

I tillegg mener SV at næringslivet må være med på å ta regningen for en eventuell strømstøtte til bedriftene gjennom økt selskapsskatt.

Statssekretær Halvar Ingebrigtsen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet, sier regjeringen har slått fast i Hurdalsplattformen at selskapsskatten skal ligge fast på 22 prosent i hele perioden.

I en epost til Klassekampen sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO at en høyere skatte- og avgiftsregning på toppen av økende strømpriser, råvarepriser, drivstoffpriser og renter, vil få konsekvenser for norsk næringsliv og jobber, sier hun.